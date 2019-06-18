Son Dakika Haberleri: Cizre'de Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı
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Cizre'de Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

7 dakika önce

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammet Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Cizre'de Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı, System.String[]
Şırnak'ın Cizre ilçesinde Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammet Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Öğle namazına müteakip tarihi Ulu Cami'de kılınan gıyabi cenaze namazına STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gıyabi cenaze namazı İlçe Müftüsü Selahattin Yılmaz tarafından kılındı. Yılmaz, Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammet Mursi'nin yaptıklarına şahit olduklarını onun şehadetinin Müslümanların kenetlenmesine öncülük yapacağını söyledi.

Daha sonra STK temsilcileri adına açıklama yapan Cüneyt Özkaya, Mısır'da son yıllarda katil Sisi eli ile gerçekleştirilen cinayetlerin devam ettiğini söyledi. Özkaya, "Cunta rejiminin mahkemeleri vasıtasıyla yüzlerce mazlum ve mustazaf Mısırlı kardeşimiz şehit olmuştur. Yaptığı katliamlarla seleflerini geride bırakan diktatör Sisi rejiminin son kurbanı Mısır'ın seçilmiş ilk meşru Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi olmuştur. Muhammed Mursi cunta mahkemesinde, çelik tel çekili cam kafeste görülen duruşma sırasında hayatını kaybederek şehitler kervanına katılmıştır. Cunta rejiminin yaptığı darbeden sonra zindana atılan ve yıllarca zindanda her türlü işkenceye maruz kalmasına rağmen inandığı davasından zerre kadar taviz vermeyen Muhammed Mursi, daha yolun başındayken bu yolun zorluklarına katlanacağını gerekirse gözünü kırpmadan canını feda edeceğini açıkça belirtmişti. Son nefesine kadar verdiği sözü yerine getiren, Firavunların karşısında Musa'ca durup taviz vermeyen Muhammed Mursi'nin şehadetini tebrik ederiz. Zindana atıldığı ilk günlerde zindandan ancak şehadetle çıkacağını bilen Muhammed Mursi, çağdaş Firavunlara karşı göstereceği direnişi şu sözlerle belirtmişti, 'Gövdemi hapsetseniz de kalbimle taşlayacağım sizi, bundan sonra eve dönüşüm olmasa da gidecek bir cennetim var. Beni belki zaferlerle gömecekler, lakin sizi ahımın ordusu devirecek' Dün Firavun'u Kızıldeniz'e gömen kadir-i mutlak, yarın Müslümanların elleri ile Sisi ve ordusunu Nil'e gömecektir. Dün idam sehpasına götürdükleri Seyyid Kutup'u nasıl sinelerde öldüremediyseler, bugün Muhammed Mursi'yi de sinelerimizde öldüremeyecekler. Firavun ve avaneleri bizleri şehit etmekle bitireceklerini zannediyorlarsa kesinlikle ve kesinlikle yanılıyorlar. Bizler ne zindana atılmakla ne de öldürülmekle biteriz. Kanımızın son damlasına kadar inandığımız Aziz İslam davası için mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Allah'ın izni ile Muhammed Mursi'nin şehadeti Mısır topraklarında berekete vesile olacak ve katil Sisi'nin sonunu getirecektir" dedi.

Konuşmaların ardından Mursi için dua edildi. - ŞIRNAK
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:38 Kaynak: İHA
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