Cizre'de narkotik suçlarla mücadele çalışması - Son Dakika
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Cizre'de narkotik suçlarla mücadele çalışması

6 saat önce

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında öğretmenlere yönelik TUBİM sunumu yaptı, UYUMA Projesini tanıttı.

Cizre'de narkotik suçlarla mücadele çalışması, System.String[]

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında öğretmenlere yönelik TUBİM sunumu yaptı, UYUMA Projesini tanıttı.

Şırnak Valiliği koordinesinde planlanan uyuşturucu ile mücadele mart ayı etkinlikleri kapsamında Cizre Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince öğretmenlere yönelik bir bilgilendirme semineri düzenlendi.


Cizre Kaymakamlığı konferans salonunda düzenlenen bilgilendirme seminerinde ekipler ilçede görevli öğretmenlere yönelik TUBİM sunumu gerçekleştirdi.

120 katılımcı ile gerçekleştirilen sunumda "İki Ekmek" isimli kısa film gösterimi yapıldı, UYUMA Projesi de tanıtıldı.

Katılımcıların sorularının da yanıtlandığı seminerde uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Cizre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:44 Kaynak: AA
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