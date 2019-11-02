Son Dakika Haberleri: Cizre'de narkotik ve KOM ekipleri denetimleri artırdı
Son Dakika Güncel Cizre'de narkotik ve KOM ekipleri denetimleri artırdı

Cizre'de narkotik ve KOM ekipleri denetimleri artırdı

7 saat önce

Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, okul önlerindeki uyuşturucu denetimlerini arttırdı.

Cizre'de narkotik ve KOM ekipleri denetimleri artırdı, System.String[]

Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, okul önlerindeki uyuşturucu denetimlerini arttırdı.


Uyuşturucu madde satışı ve ticareti yapan 6 kişinin tutuklandığı Şırnak'ın Cizre ilçesinde polis ekipleri ilçe genelinde denetimlerini arttırdı. Cizre Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince okul önlerinde ve çevrelerinde, park ve bahçelerde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik denetimler devam ediyor. Denetimlerde, şüphelilerin kimlik kontrolleri ve üst aramaları yapılırken yine şüpheli görülen araçlarda da uyuşturucu araması yapılıyor. Cizre genelinde bütün okul önleri ve Dicle Nehri kenarında park ve bahçelerde gerçekleşen uyuşturucu denetiminde ekipler hem uyuşturucu denetimi yaptı hem de öğrenci ve vatandaşları uyuşturucu ve uyuşturucu satıcılarına karşı uyarılarda bulundu. Öğrenciler de okul çevresinde gördükleri olumsuzlukları polise anlattı. - ŞIRNAK

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 05:11 Kaynak: İHA
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