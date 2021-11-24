Cizre'de öğrenciler için sinema etkinliği - Son Dakika

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinin öğrencilere yönelik düzenlediği sinema günleri etkinlikleri devam ediyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinin "Umuda Açan Nergis Çiçekleri" Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) Projesi kapsamında Fatih Ortaokulu öğrencilerine yönelik düzenlediği Ücretsiz Sinema Günleri etkinliğine katıldı.

Etkinlik kapsamında 250 minik öğrenciyi sinema ile tanıştırdı.

Haftanın belirli günlerinde ve saatlerinde düzenlenen etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.