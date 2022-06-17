Cizre'de öğrenciler karnelerini aldı - Son Dakika
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Cizre'de öğrenciler karnelerini aldı

17.06.2022 12:47
Cizre'de öğrenciler karnelerini aldı

Cizre ilçesinde öğrenciler karne almanın sevincini yaşadı.

Cizre ilçesinde öğrenciler karne almanın sevincini yaşadı.

Menderes İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, Şube Müdürü Cevdet Hacıbektaşoğlu, okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

İke, törende, 46 bin 842 öğrencinin karne alacağını belirterek, "Öğrencilerimizin coşkularını, sevinçlerini gördük. Allah'a şükür tüm okullarımız huzur ve güven içerisinde. Önümüzdeki eğitim ve öğretim yılında daha başarılı ve çıtayı daha da yükseltecek performansa sahip öğretmen ve öğrenci potansiyeli ile ilçedeki eğitimimizi sürdüreceğimize inanıyorum." dedi.

Daha sonra öğrencilere karneleri dağıtıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cizre'de öğrenciler karnelerini aldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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