Cizre'de öğrenciler projelerini sergiledi - Son Dakika
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Cizre'de öğrenciler projelerini sergiledi

18.05.2022 14:31
Cizre'de öğrenciler projelerini sergiledi

Cizre ilçesinde öğrenciler Sanat Sokağında kurulan stantlarda projelerini sergiledi.

Cizre ilçesinde öğrenciler Sanat Sokağında kurulan stantlarda projelerini sergiledi.

Cizre'de Özel Bilim Teknik Kolejinin Sanat Sokağında düzenlediği "Geleceğin Dahileri Proje Yarışması" sergisinde lise öğrencileri projelerini sergiledi.

Serginin açılışına, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke ve İlçe Müftüsü Süleyman Baran katıldı.

Kaymakam Tunç ve İke, sergilenen projeleri inceledi.

Sergi, 2 gün sürecek.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Cizre, Güncel, Son Dakika

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