Cizre'de öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı - Son Dakika

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği polisliği tanıtmak ve trafik kuralları hakkında öğrencileri bilgilendirmek amacıyla Millet Anaokulunda etkinlik düzenledi.

Etkinlikte, öğrencilere "Polis ne iş yapar" adlı çizgi film izletildi. Öğrencilerin uyması gereken trafik kuralları da "Trafik polislerinin görev ve görev alanları" slayt gösterimi eşliğinde anlatıldı.

İlçede okullarda bu tür etkinliklerin süreceği belirtildi.