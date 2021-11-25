Cizre'de Öğretmenler Günü kutlandı - Son Dakika

Cizre ilçesinde Eğitim Bir-Sen tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolaysıyla etkinlik düzenlendi.
Cizre ilçesinde Eğitim Bir-Sen İlçe Başkanlığı 24 Kasım Öğretmenler Günü dolaysıyla "Gelecek için eğitim, eğitim için öğretmen vazgeçilmezdir" sloganıyla öğretmenlere yönelik bir gece gerçekleştirildi.
Eğitim Bir-Sen Şırnak Şube Başkanı Abdullah Çatı, öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.
Geceye, Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, şube müdürleri ve sendikaya üye çok sayıda öğretmen ve aileleri katıldı.
Kaynak: AA
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