Son Dakika Haberleri: Cizre'de öğretmenler, öğrenciler ve veliler müzik dinletisinde buluştu
Son Dakika Güncel Cizre'de öğretmenler, öğrenciler ve veliler müzik dinletisinde buluştu - Son Dakika

Cizre'de öğretmenler, öğrenciler ve veliler müzik dinletisinde buluştu

6 saat önce

Cizre ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce öğretmenler, öğrenciler ve velilere yönelik etkinlik düzenlendi.

Cizre'de öğretmenler, öğrenciler ve veliler müzik dinletisinde buluştu, System.String[]

Cizre ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce öğretmenler, öğrenciler ve velilere yönelik etkinlik düzenlendi.

Ara tatil dolayısıyla Mem-u Zin Parkında düzenlenen etkinlikte resim sergisi açıldı, müzik dinletisi sunuldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mirza Çazım, serginin açılışını gerçekleştirdi.

Çazım, etkinliğin öğrenci ve öğretmenlere büyük moral sağlayacağını belirterek, "Sanat, spor ve kültürel etkinliklerimiz devam ediyor. Bugün de resim ve müzik etkinliklerimizi gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin çizdiği resimlerle muazzam bir resim sergisi açmış bulunmaktayız. Cizreli dengbejler ile öğrenci ve öğretmenlerimizden oluşan koro ile muhteşem bir müzik ziyafeti sunduk. Emek sunan herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Daha sonra sergi gezildi.

Cizre, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:32 Kaynak: AA
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