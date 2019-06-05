Son Dakika Haberleri: Cizre'de "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" kampanyası
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Cizre'de "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" kampanyası

8 dakika önce

Cizre ilçesinde "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" ve "Kırmızı Düdük" uygulaması gerçekleştirildi.

Cizre'de
Cizre ilçesinde "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" ve "Kırmızı Düdük" uygulaması gerçekleştirildi.
Cizre Devlet Hastanesi önünde yapılan Kaymakamı Faik Arıcan ve İlçe Emniyet Müdürü Güngör Yıldız araçlardaki çocuklara kırmızı düdük, boya, tişört ve broşür dağıtıldı, sürücülere şeker ve baklava ikram edildi.
Çocuklar ebeveynlerinin hata yaptığı durumda düdük çalarak trafik kurallarına uyması konusunda onları ikaz edeceğini işaret ederek, "İnşallah hem ülkemiz ve hem de Cizremizde bu bayramda hiç trafik kazası olmaz. Hiçbir insanımız üzülmez. Hiçbir insanımızı kaybetmeyiz ve hiçbir zarar oluşmaz diye ümit ediyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 09:54 Kaynak: AA
Güngör Yıldız, Devlet Hastanesi, Cizre, Güncel
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