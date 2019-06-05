Son Dakika Haberleri: Cizre'de öncelik hayatın öncelik yayanın uygulaması
Son Dakika Güncel Haber

Cizre'de öncelik hayatın öncelik yayanın uygulaması

25 dakika önce

Ramazan Bayramında oluşabilecek trafik kazalarının önlenmesinin amaçlandığı, 81 ilde hayata geçirilen öncelik hayatın öncelik yayanın ve kırmızı düdük uygulamaları Şırnak'ın Cizre ilçesinde de gerçekleştirildi.

Cizre'de öncelik hayatın öncelik yayanın uygulaması, System.String[]
Ramazan Bayramında oluşabilecek trafik kazalarının önlenmesinin amaçlandığı, 81 ilde hayata geçirilen öncelik hayatın öncelik yayanın ve kırmızı düdük uygulamaları Şırnak'ın Cizre ilçesinde de gerçekleştirildi.

Proje kapsamında Cizre Devlet Hastanesi mevkiinde bulunan polis noktasında Cizre Kaymakamı Faik Arıcan ve İlçe Emniyet Müdürü Güngör Yıldız tarafından denetim yapıldı. Uygulama kapsamında polis noktasından geçen araçlar durdurulup hem projenin önemi anlatıldı hem de araçlarda bulunan vatandaşların bayramı kutlanarak şeker ve baklava ikram edildi. Polis noktasına gelen araçları tek tek durduran Cizre Kaymakamı Faik Arıcan ve İlçe Emniyet Müdürü Güngör Yıldız sürücülere emniyet kemeri ve yayalara öncelik verilmesi hususunda uyarılarda bulunurken, araçlarda bulunan çocuklara proje hakkında bilgi verilip, kırmızı düdük, tişört ve şapka hediye edildi.

Cizre Kaymakamı Faik Arıcan, Ramazan Bayramı tatili boyunca trafik kazalarını azaltmak için başlatılan projeyle araçlarda bulunan çocuklara, ebeveynlerin kural ihlali yapması durumunda kırmızı düdük çalmasını tembihledi. Kaymakam Arıcan, "Kurban Bayramı tatilinde trafik kazalarını, can ve mal kayıplarını en alt düzeye düşürmek için, İçişleri Bakanlığımız tarafından proje hayata geçirildi. Buna göre araçta yolculuk yapan çocuklarımız sürücülerin hatalı bir davranışta bulunmaları veya trafik kurallarına aykırı davranmaları durumunda, onları trafik kurallarına uyması konusunda çalacakları kırmızı düdükle onları ikaz edecekler. Bunun yanında da sürücülere öncelik hayatın öncelik yayanın ve emniyet kemerinin takılması hususunda tembihlerde bulunup hem bayramlarını kutladık hem de şeker tatlı ikramında bulunarak vatandaşlarımızı uğurladık. İnşallah hem ülkemiz ve hem de Cizre'mizde bu bayramda hiç trafik kazası olmaz. Hiçbir insanımız üzülmez. Hiçbir insanımızı kaybetmeyiz ve hiçbir zarar oluşmaz diye ümit ediyoruz" dedi. - ŞIRNAK
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:14 Kaynak: İHA
Şırnak, Cizre, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan çifti, ilk kez oğullarının fotoğrafını paylaştı AK Partili Ünal: Yıldırım-İmamoğlu canlı yayını için bayramdan sonra temas gerçekleştireceğiz İstanbul'da bayramın ilk günü trafik felç oldu! Yoğunluk yüzde 53 Bayramda mezarlık ziyaretine giden yaşlı kadın atık su kanalına düştü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 11:39:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cizre'de öncelik hayatın öncelik yayanın uygulaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]