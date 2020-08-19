Cizre'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Cizre'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Cizre'de İdil Caddesi'nde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydan gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza, İdil Caddesi Gülen Sokak girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tank Taburu mevkiinden ilçe merkezine doğru gelen ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen 73 AAG 883 plakalı otomobil karşı yönden gelen 46 DB 801 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile kamyonet yan devrildi. Kazada, her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Kazazedeler olay yerine sevk edilen ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşanan kaza nedeni ile İdil Caddesi'nde ulaşım tek şeritten sağlandı. Kaza yapan araçların yoldan çekilmesi ve itfaiyenin yolu yıkamasından sonra yol tekrar ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.