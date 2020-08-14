Cizre'de parke taşı döşeme çalışması - Son Dakika

Cizre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince cadde ve sokaklarda parke taşı döşeme çalışması başlatıldı.

Ekipler, Dicle ve Cudi Mahallesi, Nurullah caddesi, Ertene ve Mehmetçik sokakta kilit parke döşeme çalışmasını sürdürüyor.

Yapılan planlamalar doğrultusunda ulaşımı rahatlatmak ve güvenli hale getirmek için alt yapı çalışmaları tamamlanan sokak ve caddeler kent kimliğine yakışır hale getiriliyor.

Yolların kalitesini artırmak ve standardını yükseltmek adına da ekipler, sokak ve caddelerde yol yenileme çalışmalarına devam ediyor.