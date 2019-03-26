Son Dakika Haberleri: Cizre'de PKK Operasyonunda 6 Tutuklama

Cizre'de PKK Operasyonunda 6 Tutuklama

33 dakika önce

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK adına bölgedeki esnaftan para toplayanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında Cizre eski Belediye Başkanı Aydın Budak'ın da bulunduğu 6 kişi tutuklandı.

Cizre'de PKK Operasyonunda 6 Tutuklama, System.String[]
ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK adına bölgedeki esnaftan para toplayanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında Cizre eski Belediye Başkanı Aydın Budak'ın da bulunduğu 6 kişi tutuklandı.

Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; terör örgütü adına para toplama, sözde KCK sözleşmesi doğrultusunda sözde 'özerklik ve özyönetim' amaçlı oluşturulan sözde 'Cizre kent meclisi' içerisinde terör örgütü adına faaliyet yürütenlere yönelik çalışma başlatıldı. Terörle mücadele polisleri, soruşturma kapsamında 23 Mart Cumartesi günü düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Cizre eski Belediye Başkanı Aydın Budak, HDP eski İlçe Başkanı ve Şırnak Belediye Meclis üyesi 1'inci sıra adayı Ali Akdeniz ile Abdullah Sungur, Abdurrahim Uğan, Mehmet Nezir Akengin ve Mustafa Çümlek tutuklanırken, Hüseyin Y. ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararıyla serbest bırakıldı.

- Şırnak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:33 Kaynak: DHA

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