Cizre'de polis, Afyonkarahisarlı öğrencinin mektubuna kayıtsız kalmadı - Son Dakika

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü, mektup gönderen Afyonkarahisar'ın Basmakçı ilçesindeki Atatürk Ortaokulunda eğitim gören 8. sınıf öğrencisi Emirhan Çetin'e hediye gönderdi.

Çetin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde terörle mücadele eden güvenlik güçlerinin yaptığı zorlu görevden etkilenerek güvenlik güçlerine hem teşekkür etmek hem de yapmış oldukları görevin ne kadar kahramanca bir görev olduğunu ifade etmek amacıyla Cizre Emniyet Müdürlüğüne mektup yazdı.

Çetin, "Sevgili polislerimiz" diye başlayan mektubunda, şunları dile getirdi:

"Vatanımızın her bir köşesinde vatanımızı, milletimizi, bizleri her an kanınızla, canınızla koruduğunuz için bizim vatanımızın ve milletimizin gece gündüz demeden sağladığınız için size teşekkür ederiz.

Sizler vatanımız için orada düşmana göğüz gerip vatanımızı ve milletimizi kimseye bırakmadan kahramanca savaştığınız için teşekkür ederiz.

Sizler vatanımız ve milletimiz için çok önemli kahraman polislerimizsiniz ve bu yüzden de her an ve her saniye dualarımızın sizlerle olduğunu bilmenizi isterim. Şehit olan askerlerin mekanı cennet olsun. Allah sizi başımızdan eksik etmesin."

Mektuba kayıtsız kalamayan Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği polisleri, küçük öğrenciye üzerinde adının yazılı olduğu Fenerbahçe forması, kırtasiye malzemeleri ve farklı hediyeler gönderdi.