Cizre'de polis aracına saldırıya 8 gözaltı
1 saat önce
Sekvan KÜDEN/CİZRE(Şırnak) - ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde devriye görevi yapan polisleri taşıyan zırhlı araca el yapımı patlayıcıyla saldırıda bulunanlara yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:58 Kaynak: DHA
Sekvan KÜDEN/CİZRE(Şırnak) - ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde devriye görevi yapan polisleri taşıyan zırhlı araca el yapımı patlayıcıyla saldırıda bulunanlara yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Yafes Mahallesi'nde geçen Salı günü akşam saatlerinde devriye görevi yapan polis özel harekat ve terörle mücadele ekiplerini taşıyan zırhlı araca el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenleyenlerin yakalanmasına yönelik bugün saat 05.00'te birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Polis özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.
Son dakika! Bomba tehdidi yolcu uçağını indirdi
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Halk Ekmek yöneticilerine soruşturma
HDP'den AK Parti'nin İSPARK iddiasına yanıt: Herhangi bir pazarlık yapmadık, bir beklentiye girmedik
Aflatoksinden arındırılmış biber tohumu geliştirdi, ilk müşterisi İsrail oldu