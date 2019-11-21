Cizre'de polis asayiş uygulaması yaptı

Cizre'de polis asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Cizre ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gençlerin yoğunlukta bulunduğu okul çevreleri ile park ve çay bahçelerinde denetim yaparken, şüpheli görülen kişilerin üst aramasından geçirdi.

12 ekipte yer alan 50 polis ile yapılan uygulamada 22 araç ve 288 şahıs sorgulanırken, hırsızlık suçundan aranan bir kişi yakalandı.