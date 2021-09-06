Cizre'de polis ekipleri ders başı yapan öğrencilerin heyecanını paylaştı - Son Dakika

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak tüm hazırlıkların tamamlandığı okullarda haftada 5 gün sürecek yüz yüze eğitime başlandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri Menderes İlkokulu'nda eğitim öğretime başlayan öğrencileri ziyaret etti, sağlıklı ve başarılı bir eğitim süreci temennisinde bulundu.

Öğrencilerle görüşen polisler onlarla hatıra fotoğraf çektirdi.