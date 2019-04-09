Son Dakika Haberleri: Cizre'de Polis Haftası Etkinliği

Cizre'de Polis Haftası Etkinliği

1 saat önce

Cizre ilçesinde Polis Haftası etkinlikleri kapsamında film gösterimi düzenlendi.

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Cizre ilçesinde Polis Haftası etkinlikleri kapsamında film gösterimi düzenlendi.

Cizre Emniyet Müdürlüğünce Polis Haftası dolaysıyla Çevik Kuvvet Grup Amirliğinde etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, Müslüm adlı film çok sayıda polis ve aileleri tarafından keyifle izlendi.


Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğince farklı okullarında eğitim gören 300 ilkokul öğrencisi için de Pepe adlı çizgi film gösterimi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:39 Kaynak: AA
Cizre, Polis Haftası, Polis, Güncel
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