Cizre'de Polis Haftası Etkinliği
1 saat önce
Cizre ilçesinde Polis Haftası etkinlikleri kapsamında film gösterimi düzenlendi.
Cizre
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:39 Kaynak: AA
ilçesinde Polis Haftası
etkinlikleri kapsamında film gösterimi düzenlendi.
Cizre Emniyet Müdürlüğünce Polis Haftası dolaysıyla Çevik Kuvvet Grup Amirliğinde etkinlik düzenlendi.
Etkinlikte, Müslüm adlı film çok sayıda polis ve aileleri tarafından keyifle izlendi.
Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğince farklı okullarında eğitim gören 300 ilkokul öğrencisi için de Pepe
adlı çizgi film gösterimi yapıldı.
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