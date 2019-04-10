Cizre'de Polis Haftası Etkinlikleri

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı.



Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü münasebeti ile Cizre Hükümet Konağı bahçesinde tören düzenlendi. Tören İlçe Emniyet Müdürü Güngör Yıldız'ın Atatürk büstüne çelenk sunması ile başladı. Çelenk sunma töreninin ardından program Nur Mahallesi'nde bulunan Çevik Kuvvet Grup Amirliği'nde devam etti.



Çevik Kuvvet Grup Amirliğ'inde devam eden kutlama programında İlçe Emniyet Müdürü Güngör Yıldız davetlileri kapıda karşıladı. Kutlama programına Cizre Kaymakamı Faik Arıcan, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Selçuk Kaya,Cumhuriyet Başsavcısı Abdulhamit Durgut, TSO Başkanı Salih Sefinç, askeri erkan, eski Belediye Başkanı ve emekli korucu başı Kamil Atak, muhtarlar, iş adamları, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Davetlilere yönelik organize edilen programda katılımcılar polis memurları ile bol bol fotoğraf çektirdi. Programda başarılı olan polislere başarı belgeleri verildi. - ŞIRNAK

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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