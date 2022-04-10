Cizre'de Polis Haftası kutlandı - Son Dakika
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Cizre'de Polis Haftası kutlandı

10.04.2022 11:23
Cizre'de Polis Haftası kutlandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177'inci yıldönümü kutlandı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177'inci yıldönümü kutlandı.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177'inci yıldönümü münasebeti ile Cizre Hükümet Konağı Bahçesinde tören düzenlendi. Tören İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk'ün Atatürk büstüne çelenk bırakması ile başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile devam eden törende konuşan İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk, kamu düzeni ve güvenliğin yanında vatandaşların sosyal yaşamlarını da en sağlıklı bir şekilde yaşamalarını sağlayan ve çok önemli sorumlulukları bulunan insanlar olduklarını ifade etti. Öztürk, Bu vesile ile onur ve şeref duyarak hizmet ettiğimiz Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutlar, siz değerli mesai arkadaşlarıma da başarılar dilerim" dedi.

Emniyet Müdürü Öztürk, tören sonunda katılımcılara teşekkür ettikten sonra tebrikleri kabul için İlçe Emniyet Müdürlüğü makamına geçti.

Çelenk Sunma törenine, Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, Muhtarlar, Kurum Müdürleri, Kanaat Önderleri, STK temsilcileri ve Siyasi Parti Temsilcileri katıldı. - ŞIRNAK

Cizre'de Polis Haftası kutlandı
Cizre'de Polis Haftası kutlandı
Cizre'de Polis Haftası kutlandı

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Hisarcık, Cizre, Polis, Türk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cizre'de Polis Haftası kutlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cizre'de Polis Haftası kutlandı - Son Dakika
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