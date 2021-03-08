Cizre'de polis kadınlara karanfil dağıttı - Son Dakika

Cizre ilçesinde polis ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kadınlara karanfil ve tanıtıcı broşür dağıttı.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli kadın polisler, ilçede cadde ve sokaklarda kadınlara karanfil vererek gülerini kutladı.

Ekipler, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında hayata geçirilen Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasına ilişkin bilgiler verdi.

Polis ekipleri ayrıca, adliye sarayını ziyaret ederek kadın cumhuriyet savcısı, hakim ve memurlara karanfil dağıttı.