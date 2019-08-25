Son Dakika Haberleri: Cizre'de polis kalekoluna bombalı saldırıda 3 tutuklama
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Cizre'de polis kalekoluna bombalı saldırıda 3 tutuklama

1 saat önce

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde 15 Ağustos günü PKK'lı teröristler tarafından polis kalekoluna düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Cizre'de polis kalekoluna bombalı saldırıda 3 tutuklama, System.String[]

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde 15 Ağustos günü PKK'lı teröristler tarafından polis kalekoluna düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Ağustos günü Cizre ilçesindeki polis kalekoluna düzenlenen bombalı saldırının faillerini yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda ilçede belirlenen adreslerde düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise el bombası ve çok sayıda örgütsel dokuman ele geçirildi.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Cizre, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 09:40 Kaynak: DHA
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