Cizre polisi kadınları bilgilendirip KADES'i tanıttı - Son Dakika

Cizre polisi kadınları bilgilendirip KADES'i tanıttı

25.11.2020 11:57
Cizre polisi kadınları bilgilendirip KADES'i tanıttı, System.String[]

Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ve Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü kapsamında kadınları bilgilendirip, Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasını tanıttı.

Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ve Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü kapsamında kadınları bilgilendirip, Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasını tanıttı.

Cizre Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ve Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerinin birlikte organize ettiği programda 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü kapsamında kadına karşı şiddete dikkat çekmek amacıyla kadınlar bilgilendirildi. Cizre İlçe Emniyet Müdür Vekili Ali Pehlivan'ın da katılımı ile ilçe kadınlarına yönelik KADES uygulaması tanıtılıp uygulama hakkında Cizreli kadınlar hem bilgilendirildi hem de kadınlara karanfil dağıtıldı.

Orhan Doğan Caddesi Hükümet Konağı karşısında açılan stantta KADES ile ilgili bilgilendirme broşürü dağıtan ekipler, kadına yönelik şiddetle mücadele amacıyla hazırlanan akıllı telefon uygulamasının indirilebileceğini ifade ettiler. KADES'e TC kimlik numarası üzerinden giriş yapacak kullanıcıların, sonradan Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kendilerine gönderilecek olan aktivasyon okdu ile aktif hale getirilebileceğini ifade eden ekipler, uygulama ile aile içi ve şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konumu bilgisini açarak bir tuşla acil çağrı merkezine ulaşabileceklerini ifade etti. Ekipler, yardım çağrısının yapıldığı olay yerine en yakın ekibin veya devriyenin sevk edileceğini dile getirdi. - ŞIRNAK

Cizre polisi kadınları bilgilendirip KADES'i tanıttı
Cizre polisi kadınları bilgilendirip KADES'i tanıttı
Cizre polisi kadınları bilgilendirip KADES'i tanıttı
Cizre polisi kadınları bilgilendirip KADES'i tanıttı
Cizre polisi kadınları bilgilendirip KADES'i tanıttı

Emniyet Müdürlüğü, Kasım, Kadın, Cizre, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cizre polisi kadınları bilgilendirip KADES'i tanıttı - Son Dakika


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