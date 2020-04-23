Cizre'de polisler cadde ve sokaklarda 'evde kal' uyarılarını sürdürüyor - Son Dakika

Cizre'de polisler cadde ve sokaklarda 'evde kal' uyarılarını sürdürüyor

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde polis ekipleri cadde ve sokaklarda anonslar yaparak vatandaşları evlerinde kalmaları konusunda uyarmaya devam ediyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında risk oluşturabilecek alanlar için alınan yeni tedbirler kapsamında virüsün yayılımını azaltmak adına 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar ve 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkmaları kısıtlanmıştı. Cizre polisi hem sosyal mesafenin korunması hem de virüsün yayılmasını engellemek için park, bahçe ve caddelerdeki denetimlerine aralıksız bir şekilde devam ediyor. Güvenlik güçleri zırhlı araçlarla mahalle mahalle gezip anonslarla vatandaşları evlerinde kalmaları konusunda uyarmaya devam ediyor.