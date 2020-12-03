Cizre'de polisler engelli çocukları ziyaret etti - Son Dakika

Şırnak'ın Cizre ilçesinde polis, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle engelli çocukları evlerinde ziyaret etti.
Cizre Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri "Tek Başına Engeller Çok, Birlikteyken Engeller Yok" sloganıyla düzenlenen programda, engelli çocukları evlerinde ziyaret edip, hediyeler verdi ardından polis aracıyla gezdirdi.
Aileler polis ekiplerine programdan duydukları memnuniyeti dile getirip, teşekkür etti.
- Kaynak: AA
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