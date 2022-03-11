Cizre'de sağanak; yollar göle döndü, 3 kişilik aile araçta mahsur kaldı - Son Dakika
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Cizre'de sağanak; yollar göle döndü, 3 kişilik aile araçta mahsur kaldı

11.03.2022 17:53
Cizre'de sağanak; yollar göle döndü, 3 kişilik aile araçta mahsur kaldı

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, sağanakta göle dönen yolda kısmen suya gömülen otomobilin içinde mahsur kalan 3 kişilik aile, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, sağanakta göle dönen yolda kısmen suya gömülen otomobilin içinde mahsur kalan 3 kişilik aile, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Cizre'de aniden bastıran şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar, kısa sürede göle döndü. Serhat Ürün yönetimindeki 73 DZ 660 plakalı otomobil, Cizre girişindeki yolda kısmen su birikintisi içinde kaldı. Araçta eşi ve çocuğuyla mahsur kalan Ürün, telefonla itfaiyeden yardım istedi. Bölgeye gelen ekipler, Serhat Ürün ile eşini ve çocuğunu kurtardı. Araç ise çekiciyle alındı.


Cizre'de sağanak; yollar göle döndü, 3 kişilik aile araçta mahsur kaldı
Cizre'de sağanak; yollar göle döndü, 3 kişilik aile araçta mahsur kaldı
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Tragger, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Cizre'de sağanak; yollar göle döndü, 3 kişilik aile araçta mahsur kaldı - Son Dakika
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