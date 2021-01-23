Cizre'de sağlık çalışanının darp edilmesine tepki - Son Dakika

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Gıyasettin Ucaş, Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi Acil Servisinde görevli bir sağlık çalışanının hasta yakını tarafından darp edilmesine tepki gösterdi.

Sağlık-Sen Şırnak Şubesi Başkanı Gıyasettin Ucaş, yaptığı açıklamada, Cizre Devlet Hastanesinde sağlık çalışanı R.B'ye görevi esnasında hasta yakını tarafından şiddet uygulandığını belirtti.

Ucaş, "Bu sağlık çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen şiddetin ne ilk ne de son örneğini olmuştur. Bu tatsız durum görev yapan sağlık çalışanlarımızın psikolojilerini olumsuz etkiliyor, iş motivasyonunu düşürüyor. Güven bireyin sağlığını emanet ettiği hekim ve sağlık çalışanları arasında kuracağı en sağlıklı köprüdür. Çünkü sağlık çalışanı ile arasında bir çıkar ilişkisi yoktur. Bundan sonra yaşanacak bu olayların önüne geçilmesi için önlem ve uygulamalar acil olarak hayata geçirilmelidir." dedi.