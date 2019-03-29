Son Dakika Haberleri: Cizre'de Şehit Askerler İçin Mevlit

Cizre'de Şehit Askerler İçin Mevlit

28 dakika önce

Şırnak'ın Cizre ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Ramazan Teymur ve Piyade Uzman Onbaşı Yavuz Uygun için mevlit okutuldu.

Cizre'de Şehit Askerler İçin Mevlit, System.String[]
Şırnak'ın Cizre ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Ramazan Teymur ve Piyade Uzman Onbaşı Yavuz Uygun için mevlit okutuldu.

Şırnak'ta 20 Mart'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Ramazan Teymur ve Silopi ilçesinde zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yavuz Uygun için Cizre İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Huzur Camisi'nde mevlit programı düzenlendi.

Programda, İlçe Müftüsü Selahattin Yılmaz ve imamlar tarafından Mevlid-i Şerif'in okunmasının ardından şehitler için dua edildi.

Daha sonra askerler, programa katılanlara çeşitli ikramlarda bulundu.

Programa, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halil İbrahim Gürler, İlçe Emniyet Müdürü Güngör Yıldız, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulhamit Durgut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mirza Çazım, şehit Teymur'un babası İbrahim Teymur, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:11 Kaynak: AA

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