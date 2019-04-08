Son Dakika Haberleri: Cizre'de Şehit Polisler İçin Mevlit Okutuldu

Cizre'de Şehit Polisler İçin Mevlit Okutuldu

1 saat önce

Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 10 Nisan Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında, şehitler için mevlit okutuldu.

Cizre'de Şehit Polisler İçin Mevlit Okutuldu, System.String[]
Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 10 Nisan Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında, şehitler için mevlit okutuldu.

Hz. Nuh Camii'nde düzenlenen programa İlçe Kaymakam ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, İlçe Emniyet Müdürü Güngör Yıldız, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulhamit Durgut, ilçe protokolü, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Mevlit programı Cizre Müftüsü Selahattin Yılmaz ve müftülük görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okunması ile başladı. Etkinlikte milletin birliği ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden tüm şehitler dualarla anılarak Allah'tan rahmet dilendi.

Okunan mevlitin ardından emniyet mensupları tarafından programa katılan vatandaşlara yemek ve tatlı ikramında bulunuldu. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:05 Kaynak: İHA

Polis, Şırnak, Cizre, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'un Göbeğinde Mafya Hesaplaşması! Eşi ve Oğlunun Gözü Önünde Öldürüldü Cani Sevgili, Eda Öğretmeni 6 Yaşındaki Kızının Yanında Bıçaklayarak Öldürdü Son Dakika! AK Parti'den Geçersiz Oyların Sayımına İlişkin Yeni Açıklama: Lehimize 5 Bin 69 Oy Eklendi Son Dakika! ABD, İran Devrim Muhafızları'nı Terör Örgütü İlan Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 17:53:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cizre'de Şehit Polisler İçin Mevlit Okutuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]