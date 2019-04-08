Cizre'de Şehit Polisler İçin Mevlit Okutuldu
1 saat önce
Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 10 Nisan Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında, şehitler için mevlit okutuldu.
Şırnak
'ın Cizre
İlçe Emniyet Müdürlüğü
tarafından 10 Nisan
Türk Polis
Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası
etkinlikleri kapsamında, şehitler için mevlit okutuldu.
Hz. Nuh Camii'nde düzenlenen programa İlçe Kaymakam ve Belediye Başkanı Faik Arıcan
, İlçe Emniyet Müdürü Güngör Yıldız
, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulhamit Durgut, ilçe protokolü, STK
temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Mevlit programı Cizre Müftüsü Selahattin Yılmaz
ve müftülük görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okunması ile başladı. Etkinlikte milletin birliği ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden tüm şehitler dualarla anılarak Allah'tan rahmet dilendi.
Okunan mevlitin ardından emniyet mensupları tarafından programa katılan vatandaşlara yemek ve tatlı ikramında bulunuldu. - ŞIRNAK
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:05 Kaynak: İHA
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