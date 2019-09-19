Son Dakika Haberleri: Cizre'de şehit yakınları ve gaziler yemekte bir araya geldi
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Cizre'de şehit yakınları ve gaziler yemekte bir araya geldi

8 dakika önce

Şırnak'ın Cizre ilçesinde şehit yakınları ve gaziler kaymakamlık tarafından verilen yemekte bir araya geldi.

Cizre'de şehit yakınları ve gaziler yemekte bir araya geldi, System.String[]

Şırnak'ın Cizre ilçesinde şehit yakınları ve gaziler kaymakamlık tarafından verilen yemekte bir araya geldi.


Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu,19 Eylül Gaziler Günü münasebeti ile şehit yakınları ve gazilere yönelik bir yemek programı düzenledi. Cizre Öğretmen Evi'nde düzenlenen programa, İlçe Kaymakamı Davut Sinanoğlu, Garnizon Komutanı Vekili Tankçı Albay Turan Başcoşkun, İlçe Jandarma Komutanı Okan Talay, Emniyet Müdürü Güngör Yıldız, şehit yakınları ve gaziler katıldı.


Programda konuşan Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu, bugün şehitleri anmak ve gazilere şifa dilemek için bir araya geldiklerini söyledi.


Yenilen yemeğin ardından Kaymakam Sinanoğlu ve protokol üyeleri şehit yakınları ve gaziler ile tek tek tokalaşıp uğurladı. - ŞIRNAK

Davut Sinanoğlu, Şırnak, Cizre, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:05 Kaynak: İHA
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