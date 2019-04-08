Cizre'de Şehitler İçin Mevlit Okutuldu
1 saat önce
Şırnak'ın Cizre ilçesinde şehitler için mevlit okutuldu.
Şırnak
'ın Cizre
ilçesinde şehitler için mevlit okutuldu.
Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğünce 10 Nisan
Türk Polis
Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası
etkinlikleri kapsamında, şehitler için Hazreti Nuh camisinde mevlit programı düzenlendi.
Cizre Müftüsü Selahattin Yılmaz
ve müftülük görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim ve Mevlidi Şerif okundu, ilahiler seslendirildi.
Kaymakam Faik Arıcan
, İlçe Emniyet Müdürü Güngör Yıldız
, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulhamit Durgut, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katıldığı programın ardından emniyet mensupları programa katılan vatandaşlara yemek ve tatlı ikram etti.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:27 Kaynak: AA
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