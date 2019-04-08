Son Dakika Haberleri: Cizre'de Şehitler İçin Mevlit Okutuldu

Cizre'de Şehitler İçin Mevlit Okutuldu

1 saat önce

Şırnak'ın Cizre ilçesinde şehitler için mevlit okutuldu.

Cizre'de Şehitler İçin Mevlit Okutuldu, System.String[]
Şırnak'ın Cizre ilçesinde şehitler için mevlit okutuldu.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğünce 10 Nisan Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında, şehitler için Hazreti Nuh camisinde mevlit programı düzenlendi.

Cizre Müftüsü Selahattin Yılmaz ve müftülük görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim ve Mevlidi Şerif okundu, ilahiler seslendirildi.

Kaymakam Faik Arıcan, İlçe Emniyet Müdürü Güngör Yıldız, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulhamit Durgut, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katıldığı programın ardından emniyet mensupları programa katılan vatandaşlara yemek ve tatlı ikram etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:27 Kaynak: AA

10 Nisan, Şırnak, Cizre, Güncel
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