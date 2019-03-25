Son Dakika Haberleri: Cizre'de Sel Felaketi: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Cizre'de Sel Felaketi: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Cizre'de sel felaketi: 2 kişi hayatını kaybetti Sel sularına kapılan araçta bulunan kaynana ve gelin hayatını kaybettiŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde, sele kapılan otomobilin içinde bulunan 4 kişiden 2'si hayatını kaybetti.

Cizre'de sel felaketi: 2 kişi hayatını kaybetti
Sel sularına kapılan araçta bulunan kaynana ve gelin hayatını kaybetti

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde, sele kapılan otomobilin içinde bulunan 4 kişiden 2'si hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Şırnak'ta imam olan Mustafa Yavuz'un kullandığı otomobil, Cizre ilçesinde bulunan Konak Mahallesi'nde şiddetli yağış nedeniyle sele kapıldı. Sürücü Yavuz ve kızı, sürüklenen otomobilden çıkmayı başardı. Sürücünün annesi Emine ve eşi Gül Nazik Yavuz aracın içinde sürüklendi. Emine ve Gül Nazik Yavuz'un cansız bedenleri, ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu yaklaşık 600 metre uzakta bulundu.
Cesetler, Cizre Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:07 Kaynak: İHA

Şırnak, Cizre, 3. Sayfa
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