Son Dakika Haberleri: Cizre'de Sel Felaketi Yaşayanlara 321 Bin Liralık Destek

Cizre'de Sel Felaketi Yaşayanlara 321 Bin Liralık Destek

55 dakika önce

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, geçtiğimiz gün yaşanan sel felaketinde zarar gören vatandaşlara, Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından 321 bin lira destek verildiği kaydedildi.

Cizre'de Sel Felaketi Yaşayanlara 321 Bin Liralık Destek, System.String[]
Şırnak'ın Cizre ilçesinde, geçtiğimiz gün yaşanan sel felaketinde zarar gören vatandaşlara, Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından 321 bin lira destek verildiği kaydedildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde geçtiğimiz günlerde başlayan sağanak yağış sele neden olmuş, olayda 2 kişi hayatını kaybetmiş çok sayıda ev ve iş yeri de zarar görmüştü. Sel felaketi sonrası İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan'ın talimatı ile kriz masası oluşturulmuş ve olaya müdahale edilmişti. Cizre Belediyesi Fen İşleri, Su ve Kanalizasyon, İtfaiye ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı tüm ekiplerince zarar tespit çalışmaları yapıldı. Bu kapsamda 3 ayrı ekip oluşturularak 10 mahallede, muhtarların eşliğinde tespitler yapılması sonrası Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nca yağıştan etkilenen ailelere 321 bin lira destek verildi. Zarar tespit çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:24 Kaynak: İHA

Şırnak, Cizre, Güncel
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