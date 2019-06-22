Son Dakika Haberleri: Cizre'de şenlendirme projesi devam ediyor
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Cizre'de şenlendirme projesi devam ediyor

27 dakika önce

Şırnak'ın Cizre İlçe Kızılay Şubesi ile Hamilik Okulu Vakfı işbirliği ile yürütülen 'Şenlendirme Projeleri' kapsamında 70 öğrenci İstanbul gezisine gönderildi.

Cizre'de şenlendirme projesi devam ediyor, System.String[]
Şırnak'ın Cizre İlçe Kızılay Şubesi ile Hamilik Okulu Vakfı işbirliği ile yürütülen 'Şenlendirme Projeleri' kapsamında 70 öğrenci İstanbul gezisine gönderildi.

Şenlendirme Projeleri kapsamında İstanbul'a davet edilen öğrenciler Mirza Cazım ve Kızılay Cizre Şubesi yetkilileri tarafından Milli Eğitim Müdürlüğü önünden uğurlandı. Cizre Kızılay Şubesi Şenlendirme Projesi Koordinatörü Zeynel Em, "Vatan Ortaokulu öğrencileri kardeş okul-kardeş öğrenci çalışmasında kapsamında Cizreli öğrencileri İstanbul'a davet etti. Beş günlük gezi boyunca İstanbul'daki tarihi ve kültürel alanları gezecek olan öğrenciler, bazı üniversiteleri de gezerek hazırlandıkları üniversiteleri önceden görmüş olacak" dedi. - ŞIRNAK
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 06:17 Kaynak: İHA
Şırnak, Kızılay, İstanbul, Cizre, Güncel
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