Cizre'de şenlendirme projesi devam ediyor
27 dakika önce
Şırnak'ın Cizre İlçe Kızılay Şubesi ile Hamilik Okulu Vakfı işbirliği ile yürütülen 'Şenlendirme Projeleri' kapsamında 70 öğrenci İstanbul gezisine gönderildi.
Şırnak
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 06:17 Kaynak: İHA
'ın Cizre
İlçe Kızılay
Şubesi ile Hamilik Okulu Vakfı işbirliği ile yürütülen 'Şenlendirme Projeleri' kapsamında 70 öğrenci İstanbul
gezisine gönderildi.
Şenlendirme Projeleri kapsamında İstanbul'a davet edilen öğrenciler Mirza Cazım ve Kızılay Cizre Şubesi yetkilileri tarafından Milli Eğitim Müdürlüğü
önünden uğurlandı. Cizre Kızılay Şubesi Şenlendirme Projesi Koordinatörü Zeynel Em, "Vatan Ortaokulu öğrencileri kardeş okul-kardeş öğrenci çalışmasında kapsamında Cizreli öğrencileri İstanbul'a davet etti. Beş günlük gezi boyunca İstanbul'daki tarihi ve kültürel alanları gezecek olan öğrenciler, bazı üniversiteleri de gezerek hazırlandıkları üniversiteleri önceden görmüş olacak" dedi. - ŞIRNAK
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