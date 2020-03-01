Cizre'de seyircisiz maçı taraftarlar apartman çatılarından izledi - Son Dakika
Son Dakika Spor Cizre'de seyircisiz maçı taraftarlar apartman çatılarından izledi - Son Dakika Spor

Cizre'de seyircisiz maçı taraftarlar apartman çatılarından izledi

6 saat önce

TFF 3. Lig 2. Grup'ta ev sahibi ekibin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan Cizrespor-Turgutluspor maçını taraftarlar apartman çatılarına çıkarak izledi.

Cizre'de seyircisiz maçı taraftarlar apartman çatılarından izledi, System.String[]

TFF 3. Lig 2. Grup'ta ev sahibi ekibin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan Cizrespor- Turgutluspor maçını taraftarlar apartman çatılarına çıkarak izledi.

Cizre İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi Cizrespor'un cezası nedeni seyirci alınmadı.

Tribündeki yerlerini alamayan taraftarlar, maçı yağan yağmura rağmen stat çevresindeki binaların çatılarına çıkarak izledi.


Taraftarlar çatılardan izledikleri karşılaşmada takımlarına destek vermeyi de ihmal etmedi.

Maçı konuk takım Turgutluspor 1-0 kazandı.

Turgutluspor, Cizrespor, Cizre, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 06:14 Kaynak: AA
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