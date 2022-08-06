Cizre'de sıcak hava etkili oldu, vatandaşlarda eve hapsoldu - Son Dakika
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Cizre'de sıcak hava etkili oldu, vatandaşlarda eve hapsoldu

06.08.2022 18:35

Cizre'de sıcak hava etkili oldu, vatandaşlarda eve hapsoldu Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde seyrettiği Şırnak'ın Cizre ilçesi yılın en sıcak gününü yaşarken, vatandaşlarda eve hapsoldu.

Cizre'de sıcak hava etkili oldu, vatandaşlarda eve hapsoldu

ŞIRNAK - Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde seyrettiği Şırnak'ın Cizre ilçesi yılın en sıcak gününü yaşarken, vatandaşlarda eve hapsoldu.

Gündüz saat 12: 00 ile 17: 00 saatlerinde hava sıcaklığının 47 dereceyi geçtiği ilçede vatandaşlar sabah saatlerinde alışverişini yapıp evlerine ve klimalı serin ortamlarda dinlenirken, esnaf da ya iş yerlerinde ya da kepenk kapatıp evlerinde dinlenmeye çekiliyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı nedeni ile esnafın kepenk kapattığı, sosyal yaşam ve çay bahçelerinin boş kaldığı, uluslar arası karayolundaki asfaltın erime noktasına geldiği Cizre'de halk üç boyunca bu zorlu şartlarda yaşamlarına devam etmeye çalışıyor. Yaz aylarının Cizre'de çok sıcak geçtiğini ifade eden döner ustası Hasan Yel, "Temmuz ve Ağustos ayı çok sıcak geçiyor. Dışarıda hava 50 derece ise ocak başındaki sıcaklık ile birlikte biz 80 derece altında çalışıyoruz, çünkü halka hizmet ediyoruz. Vatandaşlar sıcaktan dışarı çıkamadığı için paketlerini evlerine veya iş yerlerine kadar götürüyoruz" dedi.

Öğle saatlerinde herkesin evlerine çekildiğini ifade eden Yel, "Yaz aylarında özellikle Ağustos ayında Cizre'de saat 12: 00 ile 17: 00 saatleri arasında kimse dışarı çıkmıyor. Esnaf da o saatlerde ya kepenk kapatıp eve gidiyor ya da klimalı serin ortamlarda dinlenmeye çekiliyor. Yani aşırı sıcaklar biz esnafın mesai saatlerini bile değiştirdi diyebiriz" diye konuştu.

Hava sıcaklığının vatandaşları eve hapsettiğini ifade eden lokantacı İdris Oktay, son iki aydır Cizre'de havanın çok sıcak olduğunu belirterek, "Bizde iş yerimizin serin olması için iş yerinin önünü ve ağaçları sulayarak buraları serinletmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Pandemide bile dışarıda daha çok insan vardı"

Cizre'deki sıcak hava nedeni ile vatandaşların eve hapsolduğunu ifade eden Oktay, "Yaz aylarında sanırsınız ilçede sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş. Cadde ve sokaklar bomboş kalıyor. Pandemi sürecinde bile cadde ve sokaklarda daha çok insan dolaşıyordu ancak aşırı sıcaklar nedeni ile vatandaşlar evlerinden dışarı çıkmamaya özen gösteriyor. Çünkü bu sıcaklara dayanmak çok zor, biz esnaf olarak bununla mücadele etmeye çalışıyoruz" dedi.

Aşırı sıcaklar karşısında vatandaşların dışarı çıkmak için serin saatleri seçmelerini öneren uzmanlar özellikle güneş ışınlarının çok dik bir şekilde vurduğu 12: 00 ile 17: 00 saatleri arasında kronik hastalığı olanlar, yaşlılar ve 5 yaşından küçük çocuklarının dışarıya çıkmaması yönünde uyarılarda bulunuyor.

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Kaynak: İHA

Şırnak, Güncel, Son Dakika

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