Son Dakika Haberleri: Cizre'de 'Sıfır Atık' Projesi Semineri

Cizre'de 'Sıfır Atık' Projesi Semineri

1 saat önce

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, kamu kurum çalışanları ve öğrencilere yönelik 'Sıfır Atık' projesi semineri düzenlendi.

Cizre'de 'Sıfır Atık' Projesi Semineri, System.String[]
ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, kamu kurum çalışanları ve öğrencilere yönelik 'Sıfır Atık' projesi semineri düzenlendi.

Cizre Belediyesi, 'Sıfır Atık' projesi kapsamında kamu kurum çalışanları ve ilçe merkezi ile bağlı köylerde eğitim gören öğrencilere yönelik seminer düzenledi. Seminerde, projenin amaçları ve bugüne kadar yapılan çalışmalar anlatıldı. Seminerde sunum yapan proje eğitmeni Nesibe Gözüngü, "Öğrenciler, okul müdürleri, öğretmenler, sağlık personelleri ve polislere 'Sıfır Atık' projesi hakkında bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Cizre'de daha önce böylesi bir çalışma yapılmamıştı. Temizlik açısından sloganımızı 'Temiz bir dünya, temiz bir yaşam, temiz bir nesil' olarak belirledik. Geri dönüşümlerle ilgili verdiğimiz seminerlerde öğrencilerden olumlu destek alıyoruz" dedi. - Şırnak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:06 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş'ın Efsane Oyuncusu Pascal Nouma Babasını Kaybetti Son Dakika! Kartal'da Çöken Binada Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 18'e Yükseldi

Son Dakika! Erdoğan, Kartal'da Çöken Bina ile İlgili Net Konuştu: Artık Sabrımız Kalmadı Erdoğan'ın Müjdesini Verdiği Tanzim Satış İçin Çadırlar Kurulmaya Başlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 18:17:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cizre'de 'Sıfır Atık' Projesi Semineri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]