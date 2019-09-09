Son Dakika Haberleri: Cizre'de spor güvenlik kurulu toplantısı
Son Dakika Güncel Haber

Cizre'de spor güvenlik kurulu toplantısı

56 dakika önce

Cizre ilçesinde spor güvenlik kurulu toplantısı Kaymakam Davut Sinan başkanlığında gerçekleştirildi.

Cizre'de spor güvenlik kurulu toplantısı, System.String[]

Cizre ilçesinde Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor güvenlik kurulu toplantısı Kaymakam Davut Sinan başkanlığında gerçekleştirildi.

Cizre Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda, ilçede oynanacak olan 3. Lig ve BAL Ligi müsabakalarında alınacak tedbirler ve diğer konular ele alındı.

Toplantıya, Kaymakam Sinan'ın yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mirza Cazım, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Abdulhakim Selimoğlu, Emniyet Müdür Vekili Alptekin Özgen, Cizrespor ve Serhatspor kulüplerinin yöneticileri, ilgili kamu kurumlarının yöneticileri katıldı.

Cizre, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:47 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pazartesi günü ulaşım ücretsiz mi olacak? İBB'den açıklama geldi
Öğretmene, 5 kız öğrencisine 'sarkıntılık' suçundan 23 yıl hapis Beyaz TV sunucusunun maaş isyanı! Bakan Albayrak'a seslendi İmamoğlu, Özel Kalem Müdürlüğü görevine Kadriye Kasapoğlu'nu getirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 15:43:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cizre'de spor güvenlik kurulu toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]