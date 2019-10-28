Son Dakika Haberleri: Cizre'de şüpheli paket fünye ile patlatıldı
Son Dakika 3. Sayfa Cizre'de şüpheli paket fünye ile patlatıldı

Cizre'de şüpheli paket fünye ile patlatıldı

1 saat önce

Cizre'de şüpheli paket fünye ile patlatıldıŞIRNAK - Cizre'de caddeye bırakılan şüpheli paket çevredekileri tedirgin etti.

Cizre'de şüpheli paket fünye ile patlatıldı

ŞIRNAK - Cizre'de caddeye bırakılan şüpheli paket çevredekileri tedirgin etti. Olay yerine gelen ekiplerin fünye ile patlattığı paket boş çıktı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Hükümet Konağı Yanı Milli Eğitim Müdürlüğü binası önündeki çöp konteynırına bırakılan şüpheli paket, bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatıldı.

Cizre'de saat 20.30 sularında ilçenin en işlek caddesi olan Orhan Doğan Caddesinde Hükümet Konağı Yanı Milli Eğitim Müdürlüğü binası önündeki çöp konteynırı kenarına bırakılan ve bomba süsü verilen şüpheli paket çevredekileri tedirgin etti. Vatandaşların durumu polise bildirmesi ile birlikte olay yerine zırhlı araçlarla çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüpheli paketin bulunduğu alanda zırhlı araçlarla güvenlik önlemi alan polis, yolu trafiğe kapattı.

Olay yerine gelen bomba imha uzmanları paket üzerinde ve çevresinde inceleme yaptıktan sonra şüpheli paketi fünye ile patlatarak etkisiz hale getirdi. Fünye ile patlatılan paketten boş çıkarken, çevredeki esnaf ve vatandaşlar da rahat bir nefes aldı. Paketin imha edilmesinin ardından yaklaşık yarım saat trafiğe kapanan yol tekrar ulaşıma açıldı.

Cizre'de şüpheli paket fünye ile patlatıldı

Hükümet, Cizre, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 10:24 Kaynak: İHA
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