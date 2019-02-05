Cizre'de Talasemi Hastaları İçin Moral Etkinliği

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Talasemi Derneği tarafından hastalara yönelik moral etkinliği düzenlendi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Talasemi Derneği tarafından hastalara yönelik moral etkinliği düzenlendi.



Şırnak Talasemi Derneği tarafından Cizre Devlet Hastanesi'nde talasemi hastalarının moral ve motivasyonunu yüksek tutmak amacıyla bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikte talasemi hastaları için pasta kesilerek, içecek ikram edildi. Hastalar için kan bağışında bulunulmasını isteyen Şırnak Talasemi Derneği Başkanı Nurullah Bartan, dernek olarak Cizre'deki hastalara yönelik güzel bir motivasyon etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi. Bartan, "Kardeşlerimizle bir araya gelip pasta kestik, onlara içecek ikramında bulunduk. Bu günümüzü onlara ayırdık, onların gözlerindeki parıltı ve sevinç bize güç veriyor. Görevimizin ne kadar kıymetli ve önemli olduğunu gösteriyor. Onlar bizim çiçeklerimiz, onlara sahip çıkmamız gerekiyor. Halkımıza da şunu söylüyoruz, talasemi hastalarının kan bağışına ihtiyacı var, lütfen bulunduğunuz yere gelen Kızılay kan bağışı aracına gidip kan bağışında bulununuz. Derneğimizin imkanları dahilinde bu tür etkinlikleri sık sık yapmaya çalışacağız. Desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - ŞIRNAK

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