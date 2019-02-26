Son Dakika Haberleri: Cizre'de Taşlı-sopalı Kavga: 5 Yaralı

Cizre'de Taşlı-sopalı Kavga: 5 Yaralı

1 saat önce

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, iki aile arasında çıkan taşlı- sopalı kavgada 1'i kadın 5 kişi yaralandı.

Cizre'de Taşlı-sopalı Kavga: 5 Yaralı, System.String[]
ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, iki aile arasında çıkan taşlı- sopalı kavgada 1'i kadın 5 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Cudi Mahallesi Gülen Caddesi'nde meydana geldi. Komşu iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine iki aile birbirlerine taşla ve sopayla saldırdı. Kavgada 1'i kadın, 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis kavgayı kısa sürede sonlandırdı. 5 yaralı sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavgaya karışan iki ailenin fertleri ise ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

- Şırnak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 07:59 Kaynak: DHA

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