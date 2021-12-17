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Cizre'de Teknoloji Okuryazarı Kızlar projesinin açılışı yapıldı - Son Dakika

Cizre'de Teknoloji Okuryazarı Kızlar projesinin açılışı yapıldı

17.12.2021 13:31
Cizre'de Teknoloji Okuryazarı Kızlar projesinin açılışı yapıldı

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç'un katılımıyla kız çocuklarına yönelik hayata geçirilen Teknoloji Okuryazarı Kızlar projesinin açılışı gerçekleşti.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç'un katılımıyla kız çocuklarına yönelik hayata geçirilen Teknoloji Okuryazarı Kızlar projesinin açılışı gerçekleşti.

Avustralya Büyükelçiliği doğrudan yardım programı kapsamında desteklenen projenin açılışı Kaymakam Tunç ve Milli Eğitim Müdürü Şahan İke tarafından yapıldı.

Açılışın ardından sınıfları gezerek öğrencilerle bir araya gelen Tunç, proje eğitimine katılan öğrencilere sertifika ve çeşitli hediyeler verdi.

milli eğitim bakanlığı, Mehmet Tunç, Avustralya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cizre'de Teknoloji Okuryazarı Kızlar projesinin açılışı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cizre'de Teknoloji Okuryazarı Kızlar projesinin açılışı yapıldı - Son Dakika
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