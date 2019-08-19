Cizre'de TEM, Narkotik ve KOM ekiplerinden ortak denetim
1 saat önce
Şırnak'ın Cizre ilçesinde TEM, Narkotik ve KOM ekipleri ortak denetim yaptı.
Şırnak Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:00 Kaynak: İHA
'ın Cizre
ilçesinde TEM, Narkotik
ve KOM ekipleri ortak denetim yaptı.
Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele, Narkotik ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri Yafes Bulvarı, Park Caddesi, Botaş
Caddesi, Nusaybin
Bulvarı ve Üzüm sokakta 205 polis ve eğitimli köpeklerle uyuşturucu ve bomba denetimi yaptı. Yoldan geçen araçları durdurup uyuşturucu ve kaçakçılık denetimi yapan ekipler hem üst araması yaptı hem de araçları titizlikle inceledi. Durdurdukları araçlarda bulunan vatandaşlara ve gençlere terörün ve uyuşturucunun zararları hakkında bilgi veren güvenlik güçleri, vatandaşlardan çevrelerinde gördükleri terör yandaşları ve uyuşturucu satıcılarını ya da başka herhangi bir konuda duydukları rahatsızlıkları kendilerine ve 155 polis ihbar hattına iletmelerini istedi.
Cizreli vatandaşlar ise yapılan denetimden dolayı polislere teşekkür ederek, uygulamaların sıklıkla yapılmasını istedi. - ŞIRNAK
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