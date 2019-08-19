Son Dakika Haberleri: Cizre'de TEM, Narkotik ve KOM Ekiplerinin ortak denetimi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Cizre'de TEM, Narkotik ve KOM Ekiplerinin ortak denetimi

27 dakika önce

Cizre'de TEM, Narkotik ve KOM Ekiplerinin ortak denetimiŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütüne yönelik faaliyetlerde bulunan,uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren güvenlik güçleri TEM, Narkotik ve Kom Ekiplerinin...

Cizre'de TEM, Narkotik ve KOM Ekiplerinin ortak denetimi
ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütüne yönelik faaliyetlerde bulunan,uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren güvenlik güçleri TEM, Narkotik ve Kom Ekiplerinin ortak çalışması ile beş ayrı noktada denetim yapıldı.
Cizre'de terör faaliyetlerinde bulunan, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren güvenlik güçleri 205 polis ile Yafes Bulvarı, Park Caddesi, Botaş Caddesi, Nusaybin Bulvarı ve Üzüm sokakta kendi konuları üzerinde denetim yaptı. Polislere, vatandaşlar da destek verdi.
Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele,Narkotik ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri Yafes Bulvarı, Park Caddesi, Botaş Caddesi, Nusaybin Bulvarı ve Üzüm sokakta 205 polis ve eğitimli köpeklerle uyuşturucu ve bomba denetimi yaptı. Yoldan geçen araçları durdurup uyuşturucu ve kaçakçılık denetimi yapan ekipler hem üst araması yaptı hem de araçları büyük bir titizlikle incelediler. Durdurdukları araçlarda bulunan Vatandaşlara ve gençlere terörün ve uyuşturucunun zararları hakkında bilgi veren güvenlik güçleri, vatandaşlardan çevrelerinde gördükleri terör yandaşları ve uyuşturucu satıcılarını ya da başka herhangi bir konuda duydukları rahatsızlıkları kendilerine ve 155 polis ihbar hattına iletmelerini istedi.
Cizreli vatandaşlar ise yapılan denetimden dolayı polislere teşekkür ederek, uygulamaların sıklıkla yapılmasını istedi.
TEM Otoyolu, Narkotik, Cizre, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bolu Dağı'nda yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 37 yaralı
FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması deşifre oldu! Binanın saçağından düşen taş parçası genç kadını hastanelik etti Cani koca, eski eşini kızının gözü önünde boğazından bıçaklayarak öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 01:13:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cizre'de TEM, Narkotik ve KOM Ekiplerinin ortak denetimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]