Son Dakika Haberleri: Cizre'de temizlik çalışmaları devam ediyor
Son Dakika Güncel Cizre'de temizlik çalışmaları devam ediyor

Cizre'de temizlik çalışmaları devam ediyor

6 saat önce

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, kent merkezinde ve ilçe giriş çıkışlarda gerçekleştirilen temizlik çalışması aralıksız sürüyor.

Cizre'de temizlik çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, kent merkezinde ve ilçe giriş çıkışlarda gerçekleştirilen temizlik çalışması aralıksız sürüyor.


İlçe merkezindeki temizlik çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren ekipler, çöp konteynırları yıkayarak mikrop bakterilerden arındırıyor. Daha güzel ve temiz bir Cizre için çalışan temizlik ekipleri, çalışmalar kapsamında parklar, ana arterler, duraklar, sokaklar, ilçe giriş çıkışlar ve tüm mahallelerde gün boyu belirli periyotlarla çalışmalarını sürdürüyor.


Temizlik İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada ilçe merkezinde olduğu gibi ilçe giriş çıkışlarında zaman ve sınır tanımaksızın çalışmaların devam ettiği belirtildi. - ŞIRNAK

Şırnak, Cizre, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 01:14 Kaynak: İHA
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