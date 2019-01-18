Son Dakika Haberleri: Cizre'de Temizlik Çalışması

Cizre'de Temizlik Çalışması

1 saat önce

Şırnak'ın Cizre Belediyesi temizlik ekiplerince ilçede temizlik çalışmaları hummalı şekilde sürüyor.

Cizre'de Temizlik Çalışması, System.String[]
Şırnak'ın Cizre Belediyesi temizlik ekiplerince ilçede temizlik çalışmaları hummalı şekilde sürüyor.

Cizre Belediyesine bağlı temizlik ekipleri mahallelerde bulunan çöpleri temizlemek için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Ekiplerin yürüttüğü temizlik çalışmaları vatandaşlar tarafından takdir görüyor.

Daha temiz ve ferah bir ilçe anlayışıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren belediye ekiplerine yapılan çalışmalardan dolayı vatandaşlar teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:36 Kaynak: AA

Cizre Belediyesi, Şırnak, Cizre, Güncel
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