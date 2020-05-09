Cizre'de temizlik çalışması - Son Dakika

Cizre Belediye yeni tip koronavirüse karşı temizlik çalışması başlattı.

Cizre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgına karşı alınan önlemler kapsamında 30 kişilik ekiple mahalleleri temizliyor.

Daha temiz ve yaşanabilir bir ilçe oluşturmak adına temizlik hizmetini kesintisiz bir şekilde sürdürdüklerini dile getiren Cizre Belediye Başkan Vekili ve Kaymakam Davut Sinanoğlu, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın temiz ve hijyenik ortamlarda yaşamlarını devam ettirmeleri amacıyla başlattığımız temizlik seferberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Ekiplerimiz, mahallelerimizi baştan aşağı temizliyor. Bu sayede ilçemizde bulunan tüm mahallelerimize eşit ve sürekli temizlik hizmeti vermiş oluyoruz. Temizlik hizmetimizi büyük bir sorumlulukla yerine getirirken vatandaşlarımızdan da isteğimiz bu konuda duyarlı davranmalarıdır. En iyi temizlik kirletmemektir."