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Cizre'de temizlik ve yeşillendirme çalışması - Son Dakika

Cizre'de temizlik ve yeşillendirme çalışması

21.02.2022 14:30
Cizre'de temizlik ve yeşillendirme çalışması

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, belediye olarak sosyal sorumluluk projesi kapsamında başlattıkları temizlik ve yeşillendirme çalışmalarına katıldı.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, belediye olarak sosyal sorumluluk projesi kapsamında başlattıkları temizlik ve yeşillendirme çalışmalarına katıldı.

Yeni Şırnak yolunda yürütülen çalışmalara Kaymakam Tunç, Kaymakamlık, belediye ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ilgili birim müdürleri ve personeli ile destek verdi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin temizlik ve yeşillendirme çalışmaları kapsamında refüjde biriken çöpler ve taşlar temizlendi.

Kaymakam Tunç, mesai mefhumu gözetmeksizin ilçe genelinde temizlik ve yeşillendirme çalışmalarına önem verdiklerini ifade ederek, ekiplerle her zaman sahada asfalt, kilitli parke taşı döşeme, kaldırım, çimlendirme, peyzaj ve temizlik çalışmalarına katıldıklarını söyledi.

Ekiplerin sahada çalışmaları aralıksız sürdürdüğünü belirten Tunç, "Bugün de temiz bir Cizre için kolları sıvadık. Bu anlamda vatandaşlarımızın memnuniyetini sağlayacak her türlü çalışmada onların da desteklerini alarak güzel işlerin ortaya çıkarılmasına hep birlikte vesile olacağız." dedi.

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Kaymakamlık, Hisarcık, Şırnak, Cizre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cizre'de temizlik ve yeşillendirme çalışması - Son Dakika


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