Cizre'de THY personeli öğrencilere mesleki tecrübelerini anlattı - Son Dakika
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Cizre'de THY personeli öğrencilere mesleki tecrübelerini anlattı

6 saat önce

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Türk Hava Yolları (THY) kabin memurları, öğrencilere mesleki tecrübelerini aktardı.

Cizre'de THY personeli öğrencilere mesleki tecrübelerini anlattı, System.String[]

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Türk Hava Yolları (THY) kabin memurları, öğrencilere mesleki tecrübelerini aktardı.


Milli Eğitim Bakanlığı, Tüm Sivil Havacılar Derneği (TÜSHAD), Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA), Havayolları Kabin Memurları Derneği (TASSA) ve Uçak Teknisyenleri Derneği (UTED) işbirliğiyle sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında Cizre'de meslek tanıtımı yapıldı.

Gelişen havacılık sektörüne yönelik farkındalık oluşturmak ve öğrencilerin topluma yararlı bireyler olarak yetişmesine destek olmak amacıyla Şırnak'ta dahil 21 ilde gerçekleştirilecek eğitimin 16 Ocak'ta tamamlanacağı belirtildi.

Cizre Hükümet Konağı konferans salonunda gerçekleştirilen programda THY kabin personeli Muhammed Ölmez ve Enes Korkmaz tarafından öğrencilere bilgilendirme yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, yaptığı konuşmada, çocukların havacılık mesleğiyle ilgili bilgi almalarına katkı sağlayan bu programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Amaçlarının çağın ve geleceğin becerilerine sahip, bu donanımı insanlığın yararına kullanan, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı bireyler yetiştirmek olduğunu aktaran Şener, havacılık alanındaki meslekleri öğrencilere tanıtmak,havacılık faaliyetleri ile ilgili bilgi vermek, gelişen havacılık sektörüne yönelik farkındalık oluşturmak ve öğrencilerin topluma yararlı bireyler olarak yetişmesine destek olmak için hayata geçirilen sosyal sorumluluk projelerinin önemine değindi.

Program sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Şener ve Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Mirza Cazım tarafından THY kabin memurlarına birer plaket verildi.

Türk Hava Yolları, Şırnak, Cizre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:32 Kaynak: AA
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